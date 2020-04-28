Силовики и частные клиники помогли Омской области с аппаратами ИВЛ

ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков во вторник в прямом эфире на Радио России рассказал, что частные компании и силовые ведомства помогли региону, предоставив аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Бурков рассказал, что с проблемой нехватки аппаратов искусственной вентиляции лёгких столкнулись по всей стране. По словам Буркова, укомплектовать нужное количество аппаратов ИВЛ в Омской области помогают как соседние регионы, так и силовые ведомства и частные клиники.

"На сегодняшний день мы вышли на показатель 390 ИВЛ, нам нужно 541-542 аппарата (ИВЛ) максимум. Мы на прошлой неделе получили семь аппаратов ИВЛ из Екатеринбурга, напрямую договаривался с губернатором (Свердловской области), ещё семь аппаратов придут на этой неделе. Большую часть аппаратов мы взяли у частных компаний, это (сеть клиник) "Евромед" и другими компаниями. Мы заключили договоры на возможность использования ИВЛ больницы отделения Западно-Сибирской железной дороги, с УМВД, УФСИН, с военным госпиталем. То есть собрали практически по нитке со всего мира, но укомплектовали", - рассказал губернатор.

Он добавил, что к концу мая - началу июня в регионе ждут поставки 212 аппаратов ИВЛ по контракту с Минздравом и ещё 136 аппаратов по контракту напрямую с Минпромторгом РФ. Также губернатор отметил, что часть аппаратов предоставили крупные промышленные предприятия, такие как "Газпромнефть" и другие.