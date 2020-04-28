В Израиле за ночь умерли четыре пациента с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера понедельника выросло на 34 и составило 15 589 человек, за ночь четыре человека скончались, общее число умерших достигло 208, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным ведомства на 9.00 вторника, 117 человек находятся тяжелом состоянии, из них 94 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.
С вечера понедельника 175 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 7375 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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