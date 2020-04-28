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2020-04-28T11:53
https://ria.ru/20200428/1570665208.html
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
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РИА Новости

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

10:28 28.04.2020 (обновлено: 11:53 28.04.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Троице-Сергиева Лавра / Троице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева Лавра
CC BY-SA 2.0 / Троице-Сергиева Лавра /
Троице-Сергиева Лавра. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
"В начале апреля Дмитрий Пелипенко заболел, позднее у него были обнаружены признаки ковидной пневмонии, после чего было принято решение о его госпитализации в 119-ю больницу ФМБА (Федеральный клинический центр - ред.)", - говорится в сообщении.
Указывается, что в ночь на 24 апреля послушник спустился с седьмого этажа больницы на первый, выбил окно, вышел на улицу и совершил попытку суицида перед храмом мученицы Галины Коринфской, расположенном на территории больницы. До этого Пелипенко уничтожил свой паспорт и телефон.
По информации подворья, в течение двух суток после произошедшего проводились реанимационные мероприятия, однако 26 апреля послушник скончался.
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"Предположительно, причиной действий Дмитрия Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель. Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - отмечается в сообщении.
Насельники подворья выразили соболезнования родным и близким послушника в связи с его трагической кончиной. Подворье окажет помощь семье в организации похорон.
Пелипенко прибыл на подворье в 2018 году и был принят в послушники в декабре того же года. "Запомнился братии прилежным исполнением возложенных на него послушаний, а в 2019 году поступил на подготовительное отделение Московской духовной семинарии", - сообщили насельники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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