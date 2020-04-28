Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.

"В начале апреля Дмитрий Пелипенко заболел, позднее у него были обнаружены признаки ковидной пневмонии, после чего было принято решение о его госпитализации в 119-ю больницу ФМБА (Федеральный клинический центр - ред.)", - говорится в сообщении.

Указывается, что в ночь на 24 апреля послушник спустился с седьмого этажа больницы на первый, выбил окно, вышел на улицу и совершил попытку суицида перед храмом мученицы Галины Коринфской, расположенном на территории больницы. До этого Пелипенко уничтожил свой паспорт и телефон.

По информации подворья, в течение двух суток после произошедшего проводились реанимационные мероприятия, однако 26 апреля послушник скончался.

"Предположительно, причиной действий Дмитрия Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель. Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - отмечается в сообщении.

Насельники подворья выразили соболезнования родным и близким послушника в связи с его трагической кончиной. Подворье окажет помощь семье в организации похорон.

Пелипенко прибыл на подворье в 2018 году и был принят в послушники в декабре того же года. "Запомнился братии прилежным исполнением возложенных на него послушаний, а в 2019 году поступил на подготовительное отделение Московской духовной семинарии", - сообщили насельники.