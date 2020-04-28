Тверичанам раздадут миллион бесплатных защитных масок

ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Акция по бесплатной раздаче многоразовых защитных масок стартует в Тверской области, волонтеры раздадут один миллион масок, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей – общественном транспорте, МФЦ, магазинах", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

На приобретение масок из резервного фонда правительства области выделятся 30 миллионов рублей. Поставщиками защитных изделий будут 11 предприятий региона.

По словам главы региона, этот крупный заказ также станет значимой мерой поддержки для предприятий региона.

Пресс-служба отмечает, что предприятия готовы ежедневно обеспечивать для акции свыше 44 тысяч изделий, изготовленных в соответствии со стандартами министерства промышленности и торговли РФ.