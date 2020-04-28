В Астраханской области выявили 44 новых случая коронавируса

"По данным министерства здравоохранения, на 28 апреля в Астраханской области зарегистрировано 350 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 44 человека - за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Всего за период эпидемии 55 человек выздоровели и были выписаны, четверо умерли. В качестве контактных лиц на учете состоит более 3 тысяч человек. Под амбулаторным наблюдением находятся почти 1,8 тысячи человек.