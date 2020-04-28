В Москве еще 606 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 606 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, общее число вылечившихся превысило 4,1 тысячи, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится" - сообщила вице-мэр.
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