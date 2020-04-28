В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Днем ранее статистика по Крыму, по данным властей, была такой: 70 случаев заражения, выздоровели 29 человек; по Севастополю – 36 и шесть.
"У нас за прошедшие сутки девять новых случаев. Семь из них в Ялте, один в Красногвардейском районе, один в Алуште", - сказал Аксенов в ходе заседания ежедневного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
В стационарах с подтвержденным диагнозом коронавируса находятся 50 пациентов, более 400 человек - в обсерваторах, сообщили власти.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
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