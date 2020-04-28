Вьетнам возобновит транспортное сообщение

"Транспортное сообщение во Вьетнаме восстанавливается. Начали ходить рейсовые автобусы между провинциями, а также летать самолеты", - сообщило Генконсульство в Telegram.

Кроме того, возобновил работу паром с острова Фукуок до материковой части провинции Киензянг.

Частичное снятие ограничений связано с тем, что на прошлой неделе во Вьетнаме не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией, а большинство из 268 заболевших полностью вылечились.