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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:19
https://ria.ru/20200428/1570664587.html
Вьетнам возобновит транспортное сообщение
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534608_0:183:3070:1910_1036x0_80_0_0_d5173aea733cbd9ddeef29b271075150.jpg
РИА Новости

Вьетнам возобновит транспортное сообщение

10:19 28.04.2020
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© AFP 2020 / Manan VatsyayanaЛюди на мопедах в Ханое, Вьетнам
Люди на мопедах в Ханое, Вьетнам
© AFP 2020 / Manan Vatsyayana
Люди на мопедах в Ханое, Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Транспортное сообщение во Вьетнаме, прерванное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновляется, сообщило генеральное консульство России в Хошимине.
"Транспортное сообщение во Вьетнаме восстанавливается. Начали ходить рейсовые автобусы между провинциями, а также летать самолеты", - сообщило Генконсульство в Telegram.
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Кроме того, возобновил работу паром с острова Фукуок до материковой части провинции Киензянг.
На прошло неделе власти страны уже сняли ряд ограничений режима социального дистанцирования, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, и снизили уровни опасности в разных регионах страны. В частности, в Ханое и Хошимине открылся ряд производственных предприятий и предприятий общественного питания, в отдельных регионах начата подготовка к возобновлению занятий в школах.
Частичное снятие ограничений связано с тем, что на прошлой неделе во Вьетнаме не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией, а большинство из 268 заболевших полностью вылечились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВьетнамХанойХошиминВ мире
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