В Воронежской области еще 62 человека заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 62 человек в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 420, сообщило областное правительство.
"Во вторник, 28 апреля, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе. Рост в сравнении с предыдущими днями связан с тем, что в статистику включена часть людей, находившихся в больнице "Электроника", а также их контактный круг. Кроме того, среди новых пациентов — 5 женщин в возрасте старше 80 лет", - говорится в сообщении.
В понедельник было объявлено о вспышке COVID-19 в одной из крупнейших больниц Воронежа - "Электронике". Там коронавирусную инфекцию диагностировали у 41 человека, из которых 26 — медработники.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 420 человек. Умерли восемь пациентов, выздоровели 57.
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