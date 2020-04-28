В Воронежской области еще 62 человека заразились коронавирусом

"Во вторник, 28 апреля, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе. Рост в сравнении с предыдущими днями связан с тем, что в статистику включена часть людей, находившихся в больнице "Электроника", а также их контактный круг. Кроме того, среди новых пациентов — 5 женщин в возрасте старше 80 лет", - говорится в сообщении.