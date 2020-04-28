Росатом направил на согласование проект программы по атомной науке

Эта комплексная программа направлена, в том числе, на обеспечение энергетической безопасности России. В программу вошли такие крупные направления, как технологии двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, технологии управляемого термоядерного синтеза и инновационные плазменные технологии, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных (эталонных) энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.