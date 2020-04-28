Росатом направил на согласование проект программы по атомной науке

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" передала в органы власти на согласование проект программы по развитию в РФ научных исследований и технологий в сфере атомной энергии, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в трехмесячный срок разработать и утвердить комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года".
В видеообращении к работникам российской атомной отрасли Лихачев сообщил, что в понедельник проект программы был отправлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Российскую академию наук. "Эта программа будет реализовываться как 14-й национальный проект", - сказал Лихачев.
Эта комплексная программа направлена, в том числе, на обеспечение энергетической безопасности России. В программу вошли такие крупные направления, как технологии двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, технологии управляемого термоядерного синтеза и инновационные плазменные технологии, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных (эталонных) энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.