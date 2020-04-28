Роспотребнадзор: в странах ЕАЭС нет взрывного роста COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взрывного роста заболеваемости коронавирусом на территории стран Евразийского экономического союза в настоящее время не наблюдается, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В понедельник состоялось очередное заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов Евразийского экономического союза (Совет) под председательством руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой, уточнили в ведомстве.
"Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах — членах Союза и Узбекистане не превышает 90 тысяч", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.