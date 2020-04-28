В Чехии число случаев коронавируса стало минимальным за шесть недель

ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Чехии за последние сутки выросло на 41, это наименьший суточный прирост больных за последние шесть недель, сообщила пресс-служба минздрава.
"Актуально с заболеванием коронавирусом в Чехии борются 4388 человек, из них 360 находятся в больницах, причем 73 человека – в тяжелом состоянии, остальные лечатся дома. Выздоровели 2834 человека, скончались 223", - говорится в сообщении.
Всего с 1 марта в республике было зарегистрировано 7445 случаев заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф