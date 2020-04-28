В Чехии число случаев коронавируса стало минимальным за шесть недель

"Актуально с заболеванием коронавирусом в Чехии борются 4388 человек, из них 360 находятся в больницах, причем 73 человека – в тяжелом состоянии, остальные лечатся дома. Выздоровели 2834 человека, скончались 223", - говорится в сообщении.