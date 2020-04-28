В Челябинской области умер четвертый пациент с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией и рядом сопутствующих заболеваний скончался в Челябинской области, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.

Как сообщал минздрав, ранее в регионе умерли три человека, причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19.

"На утро 28 апреля в регионе подтверждены 432 случая заболевания COVID-19 (плюс 19 новых подтверждений ко вчерашнему дню), среди новых подтверждений - 2 человека по Златоусту", - сообщила пресс-служба.

Там добавили, что четвертый пациент с COVID скончался от пневмонии и имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническую болезнь. "Всего за время пандемии в регионе умерло 4 человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Магнитогорска уточнили РИА Новости, что пациент с коронавирусом скончался в Магнитогорске

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Минздрав уточняет, что граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора , а также фиксируются по обращениям на "горячую линию", добавляется в сообщении.

Кроме того, 49 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, поясняется в сообщении.

В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.