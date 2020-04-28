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2020-04-28T10:08
https://ria.ru/20200428/1570663981.html
В Госдуму внесли законопроект о ежегодных медосмотрах военных
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о ежегодных медосмотрах военных

10:08 28.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".
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Отмечается, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.
В настоящее время в порядке проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.
Также вносятся изменения, согласно которым диспансеризация военнослужащих органов военной прокуратуры и военно-следственных органов будет проводиться в военно-медицинских организациях Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти с осуществлением возмещения расходов на ее проведение.
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