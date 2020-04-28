В Госдуму внесли законопроект о ежегодных медосмотрах военных

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".

Отмечается, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.

В настоящее время в порядке проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.