В Госдуму внесли законопроект о ежегодных медосмотрах военных

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".
Отмечается, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.
В настоящее время в порядке проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.
Также вносятся изменения, согласно которым диспансеризация военнослужащих органов военной прокуратуры и военно-следственных органов будет проводиться в военно-медицинских организациях Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти с осуществлением возмещения расходов на ее проведение.