На зарубежных стройках Росатома заразившихся коронавирусом нет

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заболевших коронавирусной инфекцией на зарубежных стройках Росатома нет, проекты там идут по графику, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Работа идет по графику. Случаев заболеваний нет", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам отечественной атомной отрасли.
"Произвели частичную замену персонала в Турции. 22 апреля спецрейсом Санкт-Петербург - Адана, организованным по согласованию с правительством РФ, были доставлены 93 человека. Обратно этим же самолетом с площадки "Аккую" в страну вернулись 31 человек, у них закончились контракты. Сейчас они находятся на карантине в одном из пансионатов в Сосновом Бору", - добавил глава Росатома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.