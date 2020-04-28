Эксперт: стабилизация ситуации с COVID-19 в России может затянуться

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Период стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ может длиться достаточно долго из-за больших масштабов страны, однако отечественная медицина наверняка выдержит, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
"Сколько оно будет тянуться, плато, сказать трудно, потому что страна большая, в разных местах по-разному протекают эти вспышки. В результате такой период стабилизации, он может тянуться достаточно долго. В Соединенных Штатах он тянется уже больше трех недель", - рассказал Альтштейн.
Текущие цифры новых случаев коронавируса в день, по словам Альтштейна, являются достаточно значительными, ситуация представляет собой большое напряжение для российской медицины.
"Но то, что было в Италии, в Испании, там было и большее количество заболевших, и это для них было явно неожиданным испытанием. А мы к нему были уже в какой-то мере подготовлены. Я думаю, что наша медицина выдержит", - отметил Альтштейн.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.