Глава Росатома оценил ситуацию с коронавирусом в Сарове

"Число заболевших растет практически каждый день. На вечер понедельника в отрасли на контроле 86 случаев, в стационарах находятся 19 человек. Рад сообщить, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме. 51 человек выздоровел", — сказал в обращении к работникам отрасли Лихачев, слова которого приведены в сообщении Росатома.