Глава Росатома оценил ситуацию с коронавирусом в Сарове

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в российской атомной отрасли растет, особенно тревожная ситуация складывается в нескольких городах, в том числе в Сарове, где расположен крупнейший отечественный оборонный научный комплекс, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"Число заболевших растет практически каждый день. На вечер понедельника в отрасли на контроле 86 случаев, в стационарах находятся 19 человек. Рад сообщить, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме. 51 человек выздоровел", — сказал в обращении к работникам отрасли Лихачев, слова которого приведены в сообщении Росатома.
Заболеваемость смещается в регионы, добавил Лихачев. "Это создает прямую угрозу нашим "атомным" городам. На сегодняшний день особенно тревожит ситуация в Сарове, Электростали, Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболевания в расположенном рядом Дивеевском монастыре", - сказал он.
В Электростали (Московская область) расположено одно из ключевых предприятий Росатома "Машиностроительный завод", производящий топливо для ядерных реакторов. Десногорск - город-спутник Смоленской АЭС.
"Вчера пришла информация о нескольких положительных тестах в Билибино (городе-спутнике Билибинской АЭС), мы ее уточняем", — добавил Лихачев и пояснил, что именно поэтому сохраняются ограничения на въезд во многие города расположения предприятий отрасли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.