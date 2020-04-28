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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T09:57
https://ria.ru/20200428/1570663355.html
Глава Росатома оценил ситуацию с коронавирусом в Сарове
https://cdn24.img.ria.ru/images/155270/43/1552704365_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_cbf457e00f397c8a4d25ce2704585e54.jpg
РИА Новости

Глава Росатома оценил ситуацию с коронавирусом в Сарове

09:57 28.04.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в российской атомной отрасли растет, особенно тревожная ситуация складывается в нескольких городах, в том числе в Сарове, где расположен крупнейший отечественный оборонный научный комплекс, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"Число заболевших растет практически каждый день. На вечер понедельника в отрасли на контроле 86 случаев, в стационарах находятся 19 человек. Рад сообщить, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме. 51 человек выздоровел", — сказал в обращении к работникам отрасли Лихачев, слова которого приведены в сообщении Росатома.
Заболеваемость смещается в регионы, добавил Лихачев. "Это создает прямую угрозу нашим "атомным" городам. На сегодняшний день особенно тревожит ситуация в Сарове, Электростали, Десногорске. В Сарове обстановка усугубляется еще и вспышкой заболевания в расположенном рядом Дивеевском монастыре", - сказал он.
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"Вчера пришла информация о нескольких положительных тестах в Билибино (городе-спутнике Билибинской АЭС), мы ее уточняем", — добавил Лихачев и пояснил, что именно поэтому сохраняются ограничения на въезд во многие города расположения предприятий отрасли.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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