Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести обеднение среднего класса. Об этом в интервью Ярослав Кузьминов. К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести обеднение среднего класса. Об этом в интервью РБК рассказал ректор Высшей школы экономики ( ВШЭ

В первую очередь под удар попадет сфера услуг и развлечений.

Почему средний класс

По словам Кузьминова, так или иначе пострадают все слои общества. Однако, если богатые потеряют часть средств, они все равно останутся богатыми. Такую же логику ректор ВШЭ применяет и в отношении бедных — при падении доходов они так и останутся бедными.

Однако снижение уровня жизни для представителей среднего класса грозит скатыванием в бедность.

Безработица

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз. По их оценкам, число оставшихся без работы людей может достигнуть 5,3 миллиона. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл цифру в девять миллионов человек. Однако, по его словам, это произойдет только в худшем случае.

Аналитики опасаются, что выплаты рассчитаны только на 2,5 миллиона безработных. В свою очередь, Минтруд заверил, что средств хватит на всех, поскольку лимиты формировались с учетом пессимистичного сценария.

По данным Росстата , в феврале 2020 года 3,4 миллиона человек в возрасте от 15 лет, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные.

Кто в относительной безопасности

По мнению профессора ВШЭ Елены Варшавской , наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии, требующие личного контакта между сотрудником и клиентом.

При этом она не согласилась с мнением, что специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии.

Варшавская указывает на множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса. И для полноценного прогнозирования ситуации необходимо понимать, какими будут платежеспособность населения, а также темпы восстановления различные сферы бизнеса.

Помощь государства

На фоне пандемии российские власти ввели ряд мер поддержки россиян.

Малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снизили вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ.

Правительство ввело прямую безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП и расширило программы кредитования для среднего и крупного бизнеса.

Оплату больничных установили в размере не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице также повысили до уровня МРОТ.

Малообеспеченные семьи с июня получат выплаты на детей от трех до семи лет. Кроме того, ежемесячные и региональные пособия на детей до трех лет автоматически продлеваются.