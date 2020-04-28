Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:01
https://ria.ru/20200428/1570663293.html
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155333/17/1553331735_0:0:2895:1628_1036x0_80_0_0_6a31ea6aff50e6a9be5f98ceefd2d814.jpg
РИА Новости

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

10:01 28.04.2020
46142
© РИА Новости / Александр АстафьевРектор ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести обеднение среднего класса. Об этом в интервью РБК рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.
В первую очередь под удар попадет сфера услуг и развлечений.

Почему средний класс

По словам Кузьминова, так или иначе пострадают все слои общества. Однако, если богатые потеряют часть средств, они все равно останутся богатыми. Такую же логику ректор ВШЭ применяет и в отношении бедных — при падении доходов они так и останутся бедными.
Однако снижение уровня жизни для представителей среднего класса грозит скатыванием в бедность.
Максим Орешкин
25 апреля, 22:45Распространение нового коронавируса
Орешкин назвал приоритеты мер поддержки

Безработица

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз. По их оценкам, число оставшихся без работы людей может достигнуть 5,3 миллиона. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл цифру в девять миллионов человек. Однако, по его словам, это произойдет только в худшем случае.
Аналитики опасаются, что выплаты рассчитаны только на 2,5 миллиона безработных. В свою очередь, Минтруд заверил, что средств хватит на всех, поскольку лимиты формировались с учетом пессимистичного сценария.
По данным Росстата, в феврале 2020 года 3,4 миллиона человек в возрасте от 15 лет, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные.

Кто в относительной безопасности

По мнению профессора ВШЭ Елены Варшавской, наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии, требующие личного контакта между сотрудником и клиентом.
При этом она не согласилась с мнением, что специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
26 апреля, 04:44
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян на 0,2%
Варшавская указывает на множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса. И для полноценного прогнозирования ситуации необходимо понимать, какими будут платежеспособность населения, а также темпы восстановления различные сферы бизнеса.

Помощь государства

На фоне пандемии российские власти ввели ряд мер поддержки россиян.
Малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снизили вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ.
Правительство ввело прямую безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП и расширило программы кредитования для среднего и крупного бизнеса.
Оплату больничных установили в размере не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице также повысили до уровня МРОТ.
Малообеспеченные семьи с июня получат выплаты на детей от трех до семи лет. Кроме того, ежемесячные и региональные пособия на детей до трех лет автоматически продлеваются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
7205128132
Распространение нового коронавирусаАлексей КудринЯрослав КузьминовРБК (медиагруппа)Елена ВаршавскаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Высшая школа экономики (ВШЭ)Общество
Популярные комментарии
И бедные станут нищими, а живые позавидуют мертвым.
28 апреля, 10:19
ИИИван Иванов
93808210
Средний класс с 17 килорублями (по мнению В.В.П.) станет бедным - смеСно, а до этого прямо жировали.
28 апреля, 10:30
serega.il76
80917113
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
15:22В Белграде установят Вечный огонь в 2020 году
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Лента новостейМолния