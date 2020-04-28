МИД Японии: действующие визы граждан России не продлят после карантина

МИД Японии в понедельник добавил Россию и еще 13 стран в список из 73 государств, откуда до конца мая запрещен въезд иностранцам, находившимся в этих странах за 14 дней до пересечения границы. Кроме того, до конца мая приостанавливается действие виз, выданных дипмиссиями Японии в этих государствах в марте-апреле этого года. В частности, приостанавливается действие виз, выданных в России до 2 апреля текущего года. Однако обнародованные меры не снимали вопроса о том, что произойдет с визами, срок действия которых закончится сразу после карантина или во время его действия.