МИД Японии: действующие визы граждан России не продлят после карантина

ТОКИО, 28 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Срок действия уже выданных Японией виз не будет продлен после окончания карантина для стран, откуда до конца мая запрещен въезд в связи с эпидемиологической обстановкой и ростом заражений коронавирусом, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел страны.
МИД Японии в понедельник добавил Россию и еще 13 стран в список из 73 государств, откуда до конца мая запрещен въезд иностранцам, находившимся в этих странах за 14 дней до пересечения границы. Кроме того, до конца мая приостанавливается действие виз, выданных дипмиссиями Японии в этих государствах в марте-апреле этого года. В частности, приостанавливается действие виз, выданных в России до 2 апреля текущего года. Однако обнародованные меры не снимали вопроса о том, что произойдет с визами, срок действия которых закончится сразу после карантина или во время его действия.
"Если срок визы истечет до того, как закончится действие этих мер, например, виза закончится в середине мая, то, к сожалению, придется получать ее снова. Если виза истекает, например, 2 июня, а меры закончатся в конце мая, то она будет действовать с конца мая только до 2 июня", - пояснил корреспонденту агентства представитель МИД.
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"Продления визы не предусмотрено, и нужно будет оформлять ее снова", даже если промежуток между концом мая, когда должны будут закончиться введенные в понедельник меры, и сроком окончания визы составит всего несколько дней, уточнил собеседник.
В списке стран, въезд иностранцев из которых запрещен до конца мая, теперь включает в себя 87 государств. Россия, Украина и Белоруссия были включены в него МИД Японии только в понедельник. До этого въезд иностранцам в Японию был запрещен из Китая, США, большинства стран Европы, многих стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки при условии пребывания в этих странах за 14 дней до пересечения границы.
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