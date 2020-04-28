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2020-04-28T14:52
https://ria.ru/20200428/1570663063.html
В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство
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РИА Новости

В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство

09:50 28.04.2020 (обновлено: 14:52 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Единая Россия" разработала законопроект "о хамстве чиновников", поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления". Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", — сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
30 января, 18:53
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
Он пояснил, что при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном — на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.
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РоссияГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнОбщество
Популярные комментарии
Нет это не поможет только расстрел.
28 апреля, 10:52
Юра Титов
7191008
А Жириновского тоже накажут ? Не плохо было бы ещё наказывать за лживые обещания .
28 апреля, 12:05
Эффективный Менеджер
5710116
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