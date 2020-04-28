В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство

"Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления". Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", — сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".