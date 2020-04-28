В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Еще 32 случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших приблизилось к 360, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 27 апреля были лабораторно подтверждены 327 случаев заражения коронавирусом, за этот период семеро скончались, выздоровели 38 человек; среди пациентов с COVID-19 был 21 несовершеннолетний.
"На 9.00 (8.00 мск) 28 апреля в регионе лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три случая; 18-29 лет - три случая; 30-39 лет - семь случаев; 40-49 лет - восемь случаев; 50-54 года - девять случаев; старше 65 - два случая. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что шесть новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Вольском районе области, по четыре - в Саратове, Ершовском, Балтайском и Перелюбском районах, три - в Ртищевском, по одному - в Аткарском, Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Калининском, Дергачевском и Ивантеевском районах.
По данным оперштаба, в семи случаях коронавирус выявили при обследовании больных внебольничной пневмонией, в 15 - контактировавших с ранее заболевшими COVID-19, в пяти - среди прибывших из Москвы, в одном - при плановом обследовании медработника с признаками ОРВИ, в четырех - среди работников социальных учреждений интернатного типа.
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"Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен… Всего в области на данный момент диагностировано 359 заболевших. Из них выздоровело на настоящий момент 47 пациентов, в том числе за сутки - девять человек", - отмечается в сообщении.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
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