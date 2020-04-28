В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса

"На 9.00 (8.00 мск) 28 апреля в регионе лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три случая; 18-29 лет - три случая; 30-39 лет - семь случаев; 40-49 лет - восемь случаев; 50-54 года - девять случаев; старше 65 - два случая. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.