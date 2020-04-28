Названа причина поражения легких при коронавирусе

По словам Лазебника, развитие подобного осложнения можно проследить при помощи уровня ферритина в организме — белка, вырабатывающегося в печени и собирающего железо в организме. Его избыток может спровоцировать цитокиновый шторм, то есть чрезмерную реакцию иммунной системы. В организме образуется излишнее количество иммунных клеток. Такое состояние приводит к ухудшению состояния человека.