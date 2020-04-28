Названа причина поражения легких при коронавирусе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. Из-за этого в организме образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода.
В итоге это приводит к кислородному голоданию — гипоксическому синдрому.
По словам Лазебника, развитие подобного осложнения можно проследить при помощи уровня ферритина в организме — белка, вырабатывающегося в печени и собирающего железо в организме. Его избыток может спровоцировать цитокиновый шторм, то есть чрезмерную реакцию иммунной системы. В организме образуется излишнее количество иммунных клеток. Такое состояние приводит к ухудшению состояния человека.
Врачи из Китая, как напомнил Лазебник, а затем из США и Израиля увидели, что возникающие при коронавирусной инфекции изменения в легких не похожи на пневмонию. Это косвенно подтверждает и то, что поражение легочной ткани можно обнаружить только при КТ, а рентгенологическое исследование показывает обычную пневмонию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
В России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7346 человек, 794 умерло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.