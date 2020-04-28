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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T10:25
https://ria.ru/20200428/1570662853.html
Названа причина поражения легких при коронавирусе
https://cdn22.img.ria.ru/images/102712/59/1027125966_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_56e94c65fec891d3bc0ada5b0174c6ec.jpg
РИА Новости

Названа причина поражения легких при коронавирусе

09:53 28.04.2020 (обновлено: 10:25 28.04.2020)
192643
© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
Врач анализирует рентген легких. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. Из-за этого в организме образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода.
В итоге это приводит к кислородному голоданию — гипоксическому синдрому.
По словам Лазебника, развитие подобного осложнения можно проследить при помощи уровня ферритина в организме — белка, вырабатывающегося в печени и собирающего железо в организме. Его избыток может спровоцировать цитокиновый шторм, то есть чрезмерную реакцию иммунной системы. В организме образуется излишнее количество иммунных клеток. Такое состояние приводит к ухудшению состояния человека.
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Врачи из Китая, как напомнил Лазебник, а затем из США и Израиля увидели, что возникающие при коронавирусной инфекции изменения в легких не похожи на пневмонию. Это косвенно подтверждает и то, что поражение легочной ткани можно обнаружить только при КТ, а рентгенологическое исследование показывает обычную пневмонию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
В России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7346 человек, 794 умерло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Повреждает ГЕН гемоглобина? Эту глупость сморозил доктор или журналист? А где в ГЕНЕ атом железа? Это же Нобелевка!
28 апреля, 10:25
Адам Ваксель
45520022
Это не глупость, а банально журналист недослышал, тем более что ген - гем на слух различить сложновато, и человек несведущий конечно напишет геН. Вот проблема прямо
28 апреля, 11:02
Дядя Вова
4052001
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