В Австрии ряд мер из-за коронавируса будет действовать до конца июня

ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Власти Власти Австрии с 1 мая снимают ограничения на выход из дома из-за коронавируса, но до конца июня будет действовать ряд предупредительных мер, заявил во вторник глава минздрава республики Рудольф Аншобер.

"С 1 мая до конца июня мы будем в фазе, когда гражданам можно будет выходить на улицу, но в случае, если они не живут вместе, необходимо соблюдать минимальную дистанцию в 1 метр", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

Он добавил, что собираться можно будет группами не больше десяти человек, на похоронах допускаются группы до 30 человек.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми на определенных условиях возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.