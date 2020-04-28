В Тамбовской области у 33 человек подтвердили коронавирус

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 493 (67 из них выздоровели: 49 выписаны из стационара, 18 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - говорится в сообщении.

Из 33 новых случаев заболевания - 17 мужчин, 13 женщин, трое детей (2 девочки 7 лет, мальчик 5 лет). Возраст взрослых от 32 до 77 лет. Один прибыл из другого региона, 32 контактных с приехавшими из других регионов. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.