В Тамбовской области у 33 человек подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 33 пациентов, в том числе троих детей, за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 493 пациентов, выздоровели 67, сообщает администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 493 (67 из них выздоровели: 49 выписаны из стационара, 18 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - говорится в сообщении.
Из 33 новых случаев заболевания - 17 мужчин, 13 женщин, трое детей (2 девочки 7 лет, мальчик 5 лет). Возраст взрослых от 32 до 77 лет. Один прибыл из другого региона, 32 контактных с приехавшими из других регионов. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Госпитализированы 199 человек, у 136 диагноз подтвержден, четверо - с подозрением, у одного - отрицательный диагноз, и у 58 анализы в работе. Из госпитализированных у 76 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1269 (из них подтверждённых случаев - 289, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2293. Выписано из больниц – 115. Всего обследованных лиц - 3876", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф