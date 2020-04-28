Ректор Киевской духовной академии вылечился от коронавируса

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) сообщил, что вылечился от коронавируса.

"По милости Божией заболевание не получило серьезного развития, и благодаря рекомендации врачей с ним удалось довольно быстро справиться. После десяти дней лечения я снова сдал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным. Тем не менее и далее необходимо соблюдать карантинный режим", - написал иерарх Украинской православной церкви в своем Facebook.

Ситуацию в киевских духовных школах он оценил как оптимистичную.

"Те, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, либо уже поправились, либо находятся в процессе выздоровления. В ближайшее время будет проводиться повторное тестирование, которое даст возможность более конкретно говорить о ситуации в Академии и Семинарии", - подытожил епископ Сильвестр.

О своей болезни он сообщил 17 апреля и попросил прощения у всех, для кого он мог стать невольным источником заражения.

Киевская духовная академия и семинария расположены на территории Свято-Успенской Киево–Печерской лавры. В понедельник руководитель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил РИА новости, что большинство насельников Киево-Печерской лавры уже выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.