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Религия и мировоззрение
2020-04-28T10:00
https://ria.ru/20200428/1570662602.html
Ректор Киевской духовной академии вылечился от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599875_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ce27d22f8adc93f98059617f803ed622.jpg
РИА Новости

Ректор Киевской духовной академии вылечился от коронавируса

10:00 28.04.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) сообщил, что вылечился от коронавируса.
"По милости Божией заболевание не получило серьезного развития, и благодаря рекомендации врачей с ним удалось довольно быстро справиться. После десяти дней лечения я снова сдал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным. Тем не менее и далее необходимо соблюдать карантинный режим", - написал иерарх Украинской православной церкви в своем Facebook.
Ситуацию в киевских духовных школах он оценил как оптимистичную.
"Те, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, либо уже поправились, либо находятся в процессе выздоровления. В ближайшее время будет проводиться повторное тестирование, которое даст возможность более конкретно говорить о ситуации в Академии и Семинарии", - подытожил епископ Сильвестр.
О своей болезни он сообщил 17 апреля и попросил прощения у всех, для кого он мог стать невольным источником заражения.
Киевская духовная академия и семинария расположены на территории Свято-Успенской Киево–Печерской лавры. В понедельник руководитель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил РИА новости, что большинство насельников Киево-Печерской лавры уже выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 220 летальных, 864 человека выздоровели.
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