В России провели более 3,1 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские медики провели свыше 3,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под меднаблюдением остаются 192 тысячи человек", — уточнили в ведомстве.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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