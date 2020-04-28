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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T09:59
https://ria.ru/20200428/1570662483.html
В России провели более 3,1 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В России провели более 3,1 миллиона тестов на коронавирус

09:39 28.04.2020 (обновлено: 09:59 28.04.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские медики провели свыше 3,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под меднаблюдением остаются 192 тысячи человек", — уточнили в ведомстве.
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По последним данным, в России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 794 погибли, свыше семи тысяч пациентов вылечились. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
С учетом 147 мил. 500 тыс жителей цифра 3,1 миллиона как то теряется! Не правда ли?
28 апреля, 09:57
Polikarpovich-polikarp Полли
720008
Для сравнения - на Украине всего 98 тысяч тестов. В 30 раз меньше.
28 апреля, 10:45
СССергей Смирнов
1510001
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