В Филатовской больнице лечатся около тысячи пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Почти тысяча человек в подтвержденным коронавирусом лечатся в Филатовской больнице в Москве, сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 28.04.20. Всего на лечении: 1597. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1582, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 997, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 81. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии): 170, на ИВЛ: 91", - написал Вечорко на личной странице в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки выписано 188 человек, а поступило на лечение 176 новых пациентов.
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