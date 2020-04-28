Российские и литовские ученые придумали "вакцину от старения"

"В природе существует несколько биологических механизмов, ограничивающих жизнь человека, один из них, возможно, самый главный, — иммунологический", — пояснил один из авторов работы, профессор Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Виктор Селедцов, слова которого приводятся в сообщении вуза.
"Другой подход в борьбе с иммунологическим старением — это создание иммунологического банка для хранения иммунокомпетентных клеток, полученных в молодом возрасте. При введении в стареющий организм эти клетки способны усилить иммунологическую противоинфекционную защиту, взять под контроль деятельность старых аутоиммунных клеток и, таким образом, продлить человеку жизнь", — рассказал Селедцов.
"В молодости человек может сдать на хранение свои иммунные клетки, а потом, допустим, после 65 лет, сделать их инъекцию в качестве профилактики инфекционных и аутоиммунных заболеваний", — добавил ученый. По мнению Селедцова, такие технологии, хотя и не решат всех проблем человека со здоровьем и не подарят ему бессмертие, но смогут продлить жизнь и улучшить ее качество.