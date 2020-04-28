Российские и литовские ученые придумали "вакцину от старения"

"В молодости человек может сдать на хранение свои иммунные клетки, а потом, допустим, после 65 лет, сделать их инъекцию в качестве профилактики инфекционных и аутоиммунных заболеваний", — добавил ученый. По мнению Селедцова, такие технологии, хотя и не решат всех проблем человека со здоровьем и не подарят ему бессмертие, но смогут продлить жизнь и улучшить ее качество.