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2020-04-28T15:44
https://ria.ru/20200428/1570662373.html
Российские и литовские ученые придумали "вакцину от старения"
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РИА Новости

Российские и литовские ученые придумали "вакцину от старения"

09:36 28.04.2020 (обновлено: 15:44 28.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые из России и Литвы предложили способ профилактики аутоиммунных заболеваний, связанных со старением: в частности, атеросклероза, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Статья на эту тему опубликована в международном научном журнале Expert Review of Vaccines.

"В природе существует несколько биологических механизмов, ограничивающих жизнь человека, один из них, возможно, самый главный, — иммунологический", — пояснил один из авторов работы, профессор Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Виктор Селедцов, слова которого приводятся в сообщении вуза.

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По словам Селедцова, в течение жизни человека иммунные клетки, Т-лимфоциты, постепенно становятся все более и более аутореактивными, то есть их активность в отношении внешних патогенов постепенно вытесняется агрессией к тканям собственного организма. "И именно эти атаки становятся причиной аутоиммунных заболеваний, которые обычно ассоциируются со старением организма", — отметил ученый.
В статье Селедцова и научного сотрудника компании Innovita Res (Вильнюс) Алексея фон Дельвига для профилактики аутоиммунных заболеваний предлагается использовать метод лимфоцитарной вакцинации. Эта технология нацелена на стимуляцию природного иммунологического механизма, препятствующего развитию аутоиммунных болезней. Ранее такая вакцинация показала клиническую эффективность в лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита, отмечается в сообщении БФУ.
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"Другой подход в борьбе с иммунологическим старением — это создание иммунологического банка для хранения иммунокомпетентных клеток, полученных в молодом возрасте. При введении в стареющий организм эти клетки способны усилить иммунологическую противоинфекционную защиту, взять под контроль деятельность старых аутоиммунных клеток и, таким образом, продлить человеку жизнь", — рассказал Селедцов.

По его словам, самый подходящий для инъекций материал — это собственные иммунные клетки человека, для этого и нужен иммунологический банк.
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"В молодости человек может сдать на хранение свои иммунные клетки, а потом, допустим, после 65 лет, сделать их инъекцию в качестве профилактики инфекционных и аутоиммунных заболеваний", — добавил ученый. По мнению Селедцова, такие технологии, хотя и не решат всех проблем человека со здоровьем и не подарят ему бессмертие, но смогут продлить жизнь и улучшить ее качество.

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