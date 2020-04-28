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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-28T09:55
https://ria.ru/20200428/1570662221.html
СМИ: Нигерия снизит отпускные цены нефти на май
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

СМИ: Нигерия снизит отпускные цены нефти на май

09:55 28.04.2020
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нигерия установила официальные цены по поставкам нефти марки Qua Iboe на май со скидкой в 3,92 доллара за баррель к стоимости цены марки Brent, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист, с которым ознакомилось агентство.
Агентство отмечает, что таким образом на данную марку нефти установлена самая низкая цена, по крайней мере, с 2002 года. В апреле скидка Нигерии по поставкам нефти составляла 3,1 доллара за баррель к стоимости нефти марки Brent.
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Кроме того, Нигерия установила цену барреля нефти марки OSP Bonny Light на май со скидкой в 3,95 доллара к стоимости нефти марки Brent против скидки в 3,29 доллара в апреле.
Это уже не первая страна, которая снижает майские цены на нефть. Так, в начале апреля саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на май, снизив их для Азии и повысив для США.
Снижение цен происходит после того, как ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoBonny LightОПЕКСаудовская АравияАзияBrentСШАЭкономика
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