СМИ: Нигерия снизит отпускные цены нефти на май

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нигерия установила официальные цены по поставкам нефти марки Qua Iboe на май со скидкой в 3,92 доллара за баррель к стоимости цены марки Brent, сообщает Нигерия установила официальные цены по поставкам нефти марки Qua Iboe на май со скидкой в 3,92 доллара за баррель к стоимости цены марки Brent, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист, с которым ознакомилось агентство.

Агентство отмечает, что таким образом на данную марку нефти установлена самая низкая цена, по крайней мере, с 2002 года. В апреле скидка Нигерии по поставкам нефти составляла 3,1 доллара за баррель к стоимости нефти марки Brent.

Кроме того, Нигерия установила цену барреля нефти марки OSP Bonny Light на май со скидкой в 3,95 доллара к стоимости нефти марки Brent против скидки в 3,29 доллара в апреле.

Это уже не первая страна, которая снижает майские цены на нефть. Так, в начале апреля саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на май, снизив их для Азии и повысив для США.