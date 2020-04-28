Летчики Балтфлота отработали на учениях удары по надводным целям

КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Морская авиация отработала удары по надводным целям на Балтийском море, сообщает во вторник пресс-служба Балтийского флота.
18 мая 2019, 08:00Ракеты, корветы и "Бастионы". На что способен новый Балтийский флот
Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, отработали атаку по имитациям отряда кораблей противника.
Также летчики отработали фигуры сложного пилотажа, боевые развороты и приемы ухода от средств противовоздушной обороны "противника".
В тренировках было задействовано около 10 самолетов авиасоединения морской авиации Балтфлота.