В Челябинской области спасателей поискового отряда поместили на карантин

"У начальника поисково-спасательного отряда Златоуста тест положительный, без осложнений. Находится дома, на самоизоляции под контролем Роспотребнадзора. Отряд закрыт на карантин, весь личный состав – 20 спасателей - на самоизоляции, из них 17 – дома, 3 - в отряде", - говорится в сообщении.