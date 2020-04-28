В Челябинской области спасателей поискового отряда поместили на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Спасатели поисково-спасательного отряда Златоуста в Челябинской области отправлены на карантин из-за положительного теста на COVID-19 у их начальника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства региона.
"У начальника поисково-спасательного отряда Златоуста тест положительный, без осложнений. Находится дома, на самоизоляции под контролем Роспотребнадзора. Отряд закрыт на карантин, весь личный состав – 20 спасателей - на самоизоляции, из них 17 – дома, 3 - в отряде", - говорится в сообщении.
Поступающие вызовы будут отрабатывать мобильный и миасский поисково-спасательные отряды службы, уточняется в сообщении.
На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений накануне). Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Три человека умерли, причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф