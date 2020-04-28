Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T09:15
https://ria.ru/20200428/1570661300.html
В Таиланде продлили режим ЧП и комендантский час
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607933_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_242038e3c901753bf675752dd00f9385.jpg
РИА Новости

В Таиланде продлили режим ЧП и комендантский час

09:15 28.04.2020
1945
© REUTERS / Jorge SilvaМедицинский работник в Таиланде
Медицинский работник в Таиланде
© REUTERS / Jorge Silva
Медицинский работник в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение до 31 мая продлить в стране действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.
"Несмотря на видимое общее улучшение эпидемиологической ситуации и снижение количества новых пациентов, после долгого и подробного обсуждения кабинет принял решение продлить режим ЧП и введенные в действие в его рамках ограничительные меры еще на один месяц, до 31 мая", - сказал он журналистам.
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
24 апреля, 16:08
Подозрительный оттенок. Составлен новый список симптомов коронавируса
"Такое решение связано с высокой вероятностью возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений и социального дистанцирования", - пояснил замглавы департамента информации МИД Таиланда.
Вместе с режимом ЧП продлены ограничения на передвижение граждан между провинциями и городами страны и междугородние пассажирские транспортные перевозки, закрытие торговых центров, стадионов, фитнес-центров, массажных салонов, парикмахерских, увеселительных заведений и заведений общественного питания, сказал Нопхакун. Также продлен запрет на проведение собраний с количеством участвующих более 50 человек и всех публичных массовых мероприятий, добавил он.
Также на тот же срок продлен запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских авиарейсов и, до особого распоряжения, закрытие государственных границ на въезд в страну.
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
28 апреля, 08:00РИА Наука
Атака на вирус. Может ли вакцина остановить эпидемию
Вместе с тем, по сообщению интернет-версии газеты "Кхао Сот", во вторник кабинет министров также принял решение не отменять выходные дни по случаю приходящихся на май государственных праздников: Дня Труда 1 мая, Дня Коронации 4 мая, Весака (Висаха Буча – день рождения, просветления и ухода в нирвану первого Будды, Гаутамы) 6 мая и Дня королевской церемонии распашки первой борозды 11 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
641100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД ТаиландаТаиландВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
15:05Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
15:03Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
15:03В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
15:03В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
15:01Работодателей обяжут измерять температуру сотрудников каждые четыре часа
15:00Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
14:58Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
Лента новостейМолния