В Таиланде продлили режим ЧП и комендантский час

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение до 31 мая продлить в стране действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Несмотря на видимое общее улучшение эпидемиологической ситуации и снижение количества новых пациентов, после долгого и подробного обсуждения кабинет принял решение продлить режим ЧП и введенные в действие в его рамках ограничительные меры еще на один месяц, до 31 мая", - сказал он журналистам.

"Такое решение связано с высокой вероятностью возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений и социального дистанцирования", - пояснил замглавы департамента информации МИД Таиланда.

Вместе с режимом ЧП продлены ограничения на передвижение граждан между провинциями и городами страны и междугородние пассажирские транспортные перевозки, закрытие торговых центров, стадионов, фитнес-центров, массажных салонов, парикмахерских, увеселительных заведений и заведений общественного питания, сказал Нопхакун. Также продлен запрет на проведение собраний с количеством участвующих более 50 человек и всех публичных массовых мероприятий, добавил он.

Также на тот же срок продлен запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских авиарейсов и, до особого распоряжения, закрытие государственных границ на въезд в страну.

Вместе с тем, по сообщению интернет-версии газеты "Кхао Сот", во вторник кабинет министров также принял решение не отменять выходные дни по случаю приходящихся на май государственных праздников: Дня Труда 1 мая, Дня Коронации 4 мая, Весака (Висаха Буча – день рождения, просветления и ухода в нирвану первого Будды, Гаутамы) 6 мая и Дня королевской церемонии распашки первой борозды 11 мая.