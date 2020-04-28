"Президентский" тигр после похода в китайский нацпарк вернулся в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. "Президентский" тигр Борис, который ранее отметился в китайском национальном парке Тайпингоу, вернулся в Россию, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
На прошлой неделе Центр сообщил, что тигр отметился в национальном парке Тайпингоу (Taipinggou National Nature Reserve) в провинции Хэйлунцзян, и показал снимки с фотоловушки китайского нацпарка.
"После этого уже были получены снимки с фотоловушек (в ЕАО - ред.), на них и Борис, и Светлая, и другие тигры. Мы полагаем, что в Китае он пробыл недолго", - сказал Арамилев.
Тигры Борис и Светлая были выпущены в дикую природу в 2014 году после прохождения курса реабилитации в Амурской и Еврейской автономной областях. В выпуске Бориса участвовал президент России Владимир Путин. Через год Боря прошел 500 километров, чтобы вновь встретить Светлую. Тигры сразу образовали пару и вскоре стали родителями. В январе 2020 года стало известно, что у тигров появился уже второй выводок. Также специалисты предполагают, что Борис может быть отцом детенышей и другой тигрицы - Лазовки.
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