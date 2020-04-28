В Москве около 130 человек стали донорами плазмы крови

Спасатели: доноры могут дать вторую жизнь в период пандемии Поделиться частицей себя – это всегда поступок. Во время обрушившегося на человечество коронавируса переливание крови может стать единственным шансом не только на выздоровление, но и на спасение человеческой жизни. Тысяч жизней.