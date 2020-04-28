В Москве около 130 человек стали донорами плазмы крови

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Мы благодарны москвичам, которые откликаются", - рассказала вице-мэр.
Она отметила, что на горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тысячи звонков, и выразила надежду, что с каждым днем будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.
26 апреля, 10:00АкцентыСпасатели: доноры могут дать вторую жизнь в период пандемииПоделиться частицей себя – это всегда поступок. Во время обрушившегося на человечество коронавируса переливание крови может стать единственным шансом не только на выздоровление, но и на спасение человеческой жизни. Тысяч жизней.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Выздоровевшим от коронавирусной инфекции и желающим сдать плазму крови можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
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