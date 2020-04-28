Китайское СМИ развеяло мифы о COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Китайское издание "Жэньбинь жибао" опубликовало статью, посвященную мифам, возникшим вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Одним из самых распространенных мифов стал слух о создании коронавируса в китайской лаборатории. Однако все доказательства указывают на его природное происхождение.
Издание отмечает, что SARS-CoV-2 — новый тип известного в последние несколько десятилетий коронавируса, и напоминает, что Всемирная организация здравоохранения уже заявляла о его естественном происхождении.
Кроме того, популярен миф о том, что коронавирус распространился в результате инцидента в Уханьском институте вирусологии. Однако институт не имеет никакого отношения к происхождению COVID-19.
У лаборатории Института вирусологии в Ухане есть сертифицированный уровень защиты P4 — она способна обрабатывать самые смертельные возбудители. Вирус, как отмечается, не мог просочиться из лаборатории с таким уровнем безопасности. Помимо этого, напомнило издание, в самом институте опровергали сообщения о том, что он стал источником инфекции.
Широко распространен слух о том, что коронавирус нового типа берет начало в Ухане, так что его даже называют "китайским вирусом". В статье подчеркивается, что официальное название вируса — SARS-CoV-2. Первый случай заражения действительно зарегистрировали в Ухане, однако это не означает, что именно этот город стал источником заражения. Точный источник вируса неизвестен до сих пор.
Еще один популярный миф — о том, что вспышка эпидемии началась в Китае еще в середине ноября. Однако, пишет издание, китайские власти получили доклад о пневмонии 27 декабря, а в последний день года оповестили об эпидемии своих граждан, приняли меры по контролю и профилактики заболевания, а также уведомили ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 11 марта. По всему миру заразились более 2,8 миллиона человек, почти 200 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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