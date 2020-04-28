Китайское СМИ развеяло мифы о COVID-19

Кроме того, популярен миф о том, что коронавирус распространился в результате инцидента в Уханьском институте вирусологии. Однако институт не имеет никакого отношения к происхождению COVID-19.

Широко распространен слух о том, что коронавирус нового типа берет начало в Ухане, так что его даже называют "китайским вирусом". В статье подчеркивается, что официальное название вируса — SARS-CoV-2. Первый случай заражения действительно зарегистрировали в Ухане, однако это не означает, что именно этот город стал источником заражения. Точный источник вируса неизвестен до сих пор.