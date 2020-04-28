Источник: Россия удивлена заявлениями Хафтара о переходе власти в Ливии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва удивлена заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивает, что военного решения конфликта нет, заявил РИА Новости источник в МИД России.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
"Это удивительно. Существуют решения саммита в Берлине, главное — это резолюция 2510 СБ ООН, которую надо выполнять. Выполнять прежде всего самим ливийцам при содействии международного сообщества, Генсека ООН", — сказал собеседник агентства.
"Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет", — отметил источник РИА Новости.
Он добавил, что ранее с обращением по случаю начала месяца Рамадан выступил спикер заседающей на востоке страны палаты представителей (парламента. — Прим. ред.) Ливии Агила Салех и что это "было весьма сбалансированное выступление". "Он выдвинул ряд интересных предложений", — сказал собеседник агентства.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.