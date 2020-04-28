В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. ДТП с участием грузовика и трамвая произошло утром во вторник в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД.
По предварительной информации ведомства, в 07:35 (05:35 мск) на улице Раевского в Пионерском микрорайоне водитель грузовика DAF при повороте направо не предоставил преимущество в движении трамваю.
"Произошло столкновение. Пострадали два человека: водитель и пассажир трамвая. У водителя перелом лодыжки, у пассажира черепно-мозговая травма. Госпитализированы в больницу № 23", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.