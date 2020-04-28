В Мумбаи призвали полицейских старше 55 лет уйти в отпуск

Руководство полиции издало приказ после того, как три сотрудника полиции Мумбаи погибли, а 55 других заразились SARS-CoV-2, который вызывает новый коронавирус. Приказ предусматривает, что полицейские старше 50 лет и страдающие от многочисленных заболеваний, таких как гипертония, диабет или любое другое серьезное заболевание, могут уйти в отпуск до 3 мая, предполагаемого дня окончания режима изоляции.