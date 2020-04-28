В Мумбаи призвали полицейских старше 55 лет уйти в отпуск

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Руководство полиции индийского Мумбаи попросило полицейских старше 55 лет оставаться дома на время пандемии коронавируса, передает издание Hindustan Times.
По данным на вторник, в Индии коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, лечение проходят более 21 тысячи заболевших. Победили болезнь 6,8 тысячи человек, погибли 934.
Наибольшее число заразившихся – в штате Махараштра, столицей которого является Мумбаи. В штате обнаружено 8590 случаев заболевания, или более 29% всех случаев заболевания в стране.
Руководство полиции издало приказ после того, как три сотрудника полиции Мумбаи погибли, а 55 других заразились SARS-CoV-2, который вызывает новый коронавирус. Приказ предусматривает, что полицейские старше 50 лет и страдающие от многочисленных заболеваний, таких как гипертония, диабет или любое другое серьезное заболевание, могут уйти в отпуск до 3 мая, предполагаемого дня окончания режима изоляции.
"Решение было принято в свете того факта, что люди старше 50 лет являются одними из наиболее подверженных заражению. Следовательно, мы не заставляем их приходить на работу до 3 мая", - сказал изданию помощник комиссара полиции.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции в стране. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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