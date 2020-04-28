Пункты пропуска через границу оборудуют тепловизорами

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.
Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.
Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.
Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.
Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.
С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.
С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.
Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.
Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.
В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.
В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.
В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.
В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.
На вокзалах тщательно моют все поверхности.
Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.
Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.
Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.
Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.
Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.
Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.
Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.
Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.
Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.
Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.
Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.
Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.
Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.
Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.
В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.
В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.
Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.
Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.
С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.
Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.
В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.
В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.
На вокзалах тщательно моют все поверхности.
Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.
Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.
Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.
Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.
Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.
Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.
Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.
В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.