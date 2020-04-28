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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:46
https://ria.ru/20200428/1570660078.html
Пункты пропуска через границу оборудуют тепловизорами
https://cdn21.img.ria.ru/images/151601/82/1516018214_72:421:2962:2047_1036x0_80_0_0_3e4251adeb06f8a5f2a9e23aa6789727.jpg
РИА Новости

Пункты пропуска через границу оборудуют тепловизорами

08:46 28.04.2020
635
© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкКПП на российской границе
КПП на российской границе
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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КПП на российской границе. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ФГКУ Росгранстрой заключил контракт с АО "Росэлектроника" (входит в холдинг "Ростех") на поставку тепловизоров для пунктов пропуска через государственную границу РФ в разных регионах страны на сумму 599,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Предмет контракта: поставка тепловизионного оборудования (с учетом доставки, монтажа, подключения, проведения пусконаладочных работ и инструктажа сотрудников Роспотребнадзора по эксплуатации поставленного тепловизионного оборудования) в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Маска, антисептик, тепловизор: профилактика коронавируса в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

Сотрудница клининговой службы дезинфицирует поручни в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

Стойка регистрации международных рейсов авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

Сотрудник клининговой службы в медицинской маске в аэропорту Толмачево в Новосибирске
3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

Сотрудница школы обрабатывает ученикам руки дезинфицирующим раствором в одной из школ Москвы
4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

Дозатор с антисептическим раствором для рук в столовой в одной из школ Москвы
5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

Дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала в кассовом зале на станции Новосибирский Главный в Новосибирске
7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

Сотрудница клининговой службы на железнодорожном вокзале Новосибирский Главный в Новосибирске
8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

Сотрудница службы транспортной безопасности измеряет температуру у одного из пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера
9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

Сотрудница клининговой компании проводит дезинфекционную обработку турникетов на железнодорожном вокзале Адлера
10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах проводят обработку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

Сотрудник санитарных служб во время обработки общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Особые меры приняли во Внуково.

Медицинский работник проверяет состояние пассажира в аэропорту Внуково
14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Уборка в аэропорту Внуково.

Сотрудник клининговой службы проводит уборку в аэропорту Внуково
15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

Медицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково
16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

Проверка у пассажиров температуры с помощью тепловизора в аэропорту Внуково
17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

Техника на строительной площадке инфекционной больницы. Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций
18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

Техника на строительной площадке инфекционной больницы. Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций
19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Отмечается, что тепловизоры предназначены для выявления повышенной температуры у людей, что необходимо "для обеспечения необходимых мер санитарно-карантинного контроля".
Согласно материалам, в рамках договора ожидается поставка 105 стационарных тепловизоров Пергамед-Барьер (по цене 3,8 миллиона рублей) и 140 переносных тепловизоров Testo 890-2ATC (1,43 миллиона рублей за комплект). Оборудование поставят в пункты пропуска в различных регионах России.
Контракт на сумму 599,2 миллиона рублей заключен, находится на исполнении. Срок поставки – не позднее 15 декабря 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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