В Перми выписали шесть человек, вылечившихся от COVID-19

"Состояние пермяков удовлетворительное, и они могут вернуться домой. Среди них три мужчины и три женщины, все они младше 65 лет", — говорится в сообщении.
Таким образом, общее число жителей региона, оправившихся от болезни, увеличилось до 67. В больницах остается 381 человек с COVID-19, еще 1884 жителей находятся на домашнем карантине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.