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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:36
https://ria.ru/20200428/1570659894.html
Титов попросил Мишустина не отключать бизнес от ЖКХ за долги
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_93341d5b3cf245ee305628310500396b.jpg
РИА Новости

Титов попросил Мишустина не отключать бизнес от ЖКХ за долги

08:36 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой запретить взыскивать неустойку по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, и запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"Титов предлагает запретить взыскивать неустойку (штрафы, пени) по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения инфекции, а также запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги", - говорится в сообщении.
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Омбудсмен напомнил, что ранее в связи с пандемией коронавируса правительство приняло аналогичные меры в отношении граждан, запретив до января 2021 года взыскивать с них неустойку за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг и отключать их. Документ также приостанавливает право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафов с управляющих компаний.
По мнению Титова, нужно распространить эти меры на пострадавшие предприятия, которые несут большие убытки из-за действия ограничительных мер и не в состоянии исполнять свои обязательства по платежам в полном объеме. Бизнес-омбудсмен предлагает предоставить предприятиям пострадавших отраслей рассрочку (частичное субсидирование) по уплате коммунальных платежей за 2020 год.
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Предлагается также до конца года отказаться от требований авансовых платежей без согласия предпринимателей и заморозить действующие энерготарифы на 2020-2021 годы.
Кроме того, Титов предложил правительству разработать и принять программу льготного кредитования (субсидирования) ресурсоснабжающих организаций, чтобы компенсировать им выпадающие доходы от мер поддержки пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.
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Распространение нового коронавирусаНедвижимостьЖКХБорис ТитовМихаил МишустинОбщество
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