В России резко упали продажи антисептиков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В период с 30 марта по 5 апреля в России значительно сократились продажи антисептиков, сообщает В период с 30 марта по 5 апреля в России значительно сократились продажи антисептиков, сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском".

За эту неделю продажи снизились на 62 процента по сравнению с первой неделей марта. С начала апреля также упали продажи санитайзеров для рук — на 58 процентов по сравнению с началом марта.

В апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля (больше аналогичного периода в 2019 году на 23 процента), санитайзера — 274 рубля (в полтора раза больше аналогичного периода в 2019 году).

Специалисты "Такском" проанализировали более 18 миллиардов кассовых чеков.

Из-за пандемии коронавируса с 30 марта в России начались нерабочие дни: большинство россиян находится дома и реже контактирует с посторонними людьми. Пока этот режим продлен до 30 апреля.