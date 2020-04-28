В Красноярском крае закрыли на карантин корпус больницы из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Терапевтический корпус Минусинской межрайонной больницы на юге Терапевтический корпус Минусинской межрайонной больницы на юге Красноярского края закрыт на карантин из-за обнаружения COVID-19 у врача, сообщается на сайте мэрии Минусинска

"У одного из врачей-кардиологов Минусинской межрайонной больницы тест-анализ на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Доктора госпитализировали во временный госпиталь для больных COVID-19, который открыт в Минусинске на базе детского инфекционного отделения. Терапевтический корпус, где работал врач, закрыли на карантин", - говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что в режиме изоляции находятся пациенты и медперсонал. Карантин продлится 14 дней. В корпусе обустроено общежитие, организовано горячее питание. В самом здании проведена тотальная дезинфекция. Вновь поступающих больных по линии пульмонологии, неврологии, эндокринологии, педиатрии и кардиологии будут принимать в хирургическом корпусе. Помощь пациентам по профилям кардиология, терапия, детские болезни оказывается в хирургическом и акушерском стационарах.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на понедельник COVID-19 был выявлен у 527 человек с момента начала пандемии. Из них 65 пациентов вылечили, погибли пять человек. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 40 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших к предыдущему дню составляет 3,7%.