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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:34
https://ria.ru/20200428/1570659834.html
В Красноярском крае закрыли на карантин корпус больницы из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае закрыли на карантин корпус больницы из-за COVID-19

08:34 28.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Знак биологической опасности. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Терапевтический корпус Минусинской межрайонной больницы на юге Красноярского края закрыт на карантин из-за обнаружения COVID-19 у врача, сообщается на сайте мэрии Минусинска.
"У одного из врачей-кардиологов Минусинской межрайонной больницы тест-анализ на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Доктора госпитализировали во временный госпиталь для больных COVID-19, который открыт в Минусинске на базе детского инфекционного отделения. Терапевтический корпус, где работал врач, закрыли на карантин", - говорится в сообщении.
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В мэрии сообщили, что в режиме изоляции находятся пациенты и медперсонал. Карантин продлится 14 дней. В корпусе обустроено общежитие, организовано горячее питание. В самом здании проведена тотальная дезинфекция. Вновь поступающих больных по линии пульмонологии, неврологии, эндокринологии, педиатрии и кардиологии будут принимать в хирургическом корпусе. Помощь пациентам по профилям кардиология, терапия, детские болезни оказывается в хирургическом и акушерском стационарах.
По данным краевого управления Роспотребнадзора на понедельник COVID-19 был выявлен у 527 человек с момента начала пандемии. Из них 65 пациентов вылечили, погибли пять человек. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 40 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших к предыдущему дню составляет 3,7%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКрасноярский крайМинусинск
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