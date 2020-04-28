В Узбекистане почти 140 тысяч домов остались без газа из-за урагана

"Свыше 138 тысяч домов в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале газового оператора. По данным компании, в результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.