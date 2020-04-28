В Узбекистане почти 140 тысяч домов остались без газа из-за урагана

ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Газоснабжение нарушено почти в 140 тысячах домов в трех областях Узбекистана в результате урагана, прошедшего минувшей ночью на территории страны, сообщает во вторник пресс-служба АО "Худудгазтаминот", газового оператора республики.
Ранее МЧС страны сообщило, что минувшей ночью из-за сильного шторма один человек погиб, еще 31 пострадали в Бухарской области страны. Порывы ветра до 40 метров в секунду (ураган по шкале Бофорта - ред.) были также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.
28 апреля, 07:33В Узбекистане во время шторма погиб человек
"Свыше 138 тысяч домов в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале газового оператора. По данным компании, в результате стихии обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.
Пресс-служба АО "Региональные электрические сети" сообщает, что в результате сильного ветра в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях произошли аварийные отключения на электрических подстанциях и воздушных линиях электропередачи. "Ведется работа по возобновлению электроснабжения", - уточнили в компании.
Минувшей ночью пресс-служба ташкентского хокимията (мэрии) и ГУВД столицы Узбекистана предупредили жителей о приближении сильного ветра. В частности, в жилых кварталах Ташкента патрульные машины полиции через мегафоны объявляли о приближающейся стихии. Экстренные службы просят горожан парковать автомобили подальше от деревьев и в безопасном месте, плотно закрыть окна, а также отключить от сети бытовые электроприборы на случай перебоев с электроэнергией.