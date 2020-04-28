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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-28T08:29
https://ria.ru/20200428/1570659649.html
Цена на нефть марки WTI упала до 11,07 доллара за баррель
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334138_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_4c161715b01129a75f1b7dfc80ee8ca4.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до 11,07 доллара за баррель

08:29 28.04.2020
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© AP Photo / David GoldmanНефтеперерабатывающий завод в США
Нефтеперерабатывающий завод в США
© AP Photo / David Goldman
Нефтеперерабатывающий завод в США. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ , свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.
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Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,08% - до 22,36 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent - снижалась на 4,5% - до 19,09 доллара за баррель.
Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.
"В то время как мы начинаем видеть, как случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения... рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
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При этом аналитики, чье мнение также приводит агентство, отмечают, что активное снижение WTI связано с тем, что некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупаются на месяцы позже, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля. "Понятно, что все сводится на нет махинациями на фьючерсном рынке WTI", - отметил Хайнс.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Сейчас посчитал "рост" моего благосостояния с 2013 по 2020 год. Не знаю как у кого а у меня получилось - минус 1000 $! Если это считается ростом благосостояния то как должно выглядеть "падение" этого блага. Чего то мне не очень по душе такой "рост".
28 апреля, 09:05
Polikarpovich-polikarp Полли
3211009
Странно! Написал "пост" про себя и кто то поставил дизлайк! Хотя точно знаю, что не Я. Или может у меня радвоение личности? :) Дизлайщики берегите себя.
28 апреля, 09:43
Polikarpovich-polikarp Полли
1210003
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