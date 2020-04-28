В Узбекистане еще 20 человек заразились коронавирусом

"По состоянию на 28 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1924", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В понедельник было зафиксировано 35 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 7, в субботу – 58.