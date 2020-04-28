У прилетевших из Москвы в Сиань граждан Китая нашли коронавирус

"За период с 8.00 27 апреля по 8.00 28 апреля в провинции Шэньси выявили 20 новых ввозных случаев коронавирусной инфекции, а также пять бессимптомных носителей, все они граждане Китая, которые 26 апреля вылетели рейсом CA910 из Москвы в Пекин, а 27 апреля прибыли в международный аэропорт города Сиань", - говорится в заявлении.