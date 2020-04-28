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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T08:19
https://ria.ru/20200428/1570659514.html
У прилетевших из Москвы в Сиань граждан Китая нашли коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1036x0_80_0_0_b4fe52cc817b25f82f3033b68ee23679.jpg
РИА Новости

У прилетевших из Москвы в Сиань граждан Китая нашли коронавирус

08:19 28.04.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у 20 граждан КНР, прибывших 27 апреля самолетом Air China из Москвы в Сиань провинции Шэньси в центральной части страны, говорится на сайте правительства провинции.
"За период с 8.00 27 апреля по 8.00 28 апреля в провинции Шэньси выявили 20 новых ввозных случаев коронавирусной инфекции, а также пять бессимптомных носителей, все они граждане Китая, которые 26 апреля вылетели рейсом CA910 из Москвы в Пекин, а 27 апреля прибыли в международный аэропорт города Сиань", - говорится в заявлении.
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В связи с возросшим числом ввозных случаев коронавирусной инфекции управление гражданской авиации КНР решило с 20 марта перенаправлять все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, в другие города, где пассажиры проходят проверку, тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, таможенные процедуры и карантин.
После прибытия в Сиань все пассажиры и экипаж прошли тест и были помещены в обязательный карантин под наблюдение. Тесты, по состоянию на вторник, выявили коронавирус у 20 человек и еще пять бессимптомных носителей.
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Инфицированные имели тесные контакты в общей сложности со 148 людьми, все они пассажиры и экипаж самолета, они также помещены на карантин.
Всего ко вторнику в провинции зарегистрирован 61 ввозной случай COVID-19, в настоящее время болеют 50 человек.
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