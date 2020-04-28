У прилетевших из Москвы в Сиань граждан Китая нашли коронавирус

"За период с 8.00 27 апреля по 8.00 28 апреля в провинции Шэньси выявили 20 новых ввозных случаев коронавирусной инфекции, а также пять бессимптомных носителей, все они граждане Китая, которые 26 апреля вылетели рейсом CA910 из Москвы в Пекин, а 27 апреля прибыли в международный аэропорт города Сиань", - говорится в заявлении.
В связи с возросшим числом ввозных случаев коронавирусной инфекции управление гражданской авиации КНР решило с 20 марта перенаправлять все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, в другие города, где пассажиры проходят проверку, тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, таможенные процедуры и карантин.
После прибытия в Сиань все пассажиры и экипаж прошли тест и были помещены в обязательный карантин под наблюдение. Тесты, по состоянию на вторник, выявили коронавирус у 20 человек и еще пять бессимптомных носителей.
Инфицированные имели тесные контакты в общей сложности со 148 людьми, все они пассажиры и экипаж самолета, они также помещены на карантин.
Всего ко вторнику в провинции зарегистрирован 61 ввозной случай COVID-19, в настоящее время болеют 50 человек.
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