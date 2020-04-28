ТПП призвала переориентировать нацпроект по МСП на поддержку из-за COVID

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора, заявил глава палаты Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора, заявил глава палаты Сергей Катырин

"Еще год назад, обсуждая национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", мы поддержали установленную цель в 25 миллионов субъектов МСП (численность занятых в 2024 году – ред.). Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается – поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора", - заявил Катырин, которого цитирует палата.

С этой целью палата подготовила еще один, третий пакет системных предложений для включения в комплекс мер правительства России по поддержке бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике, отметил Катырин.

"Помимо этого уже сейчас надо формировать целый комплекс системных мер поддержки бизнеса в административной, налоговой, кредитно-финансовой, контрольно-надзорной и других сферах для того, чтобы максимальным образом эффективно стимулировать процессы скорейшего восстановления уровня активности национальной экономики, в том числе и в секторе малых и средних предприятий. Пакет таких предложений по пост-кризисной поддержке уже готовится ТПП России и в ближайшее время будет направлен в правительство России для рассмотрения", - заявил он.

Палата в рамках исследования "Бизнес-барометр" с 20 по 27 апреля провела опрос предпринимателей из 83 субъектов, всего было заполнено порядка 22 тысяч анкет. Исследование показало, что половина опрошенных компаний в настоящий момент не включены в список тех, кто может воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки. При этом они хотели бы иметь к ней доступ.

При этом, трети опрошенных предпринимателей при обращении за кредитными каникулами, кредитом на заработную плату, за реструктуризацией кредитов и новым кредитом – банками было отказано без объяснения причин. Около 50% предпринимателей заявили, что не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых мерах реальной помощи, а также указали, на избыточные требования к документам, которые предъявляют банки.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов , напротив, в пятницу отметил позитивные изменения в выдаче банками зарплатных кредитов под 0% малым и средним предприятиям и заявил, что банки стали реже отказывать им без обоснования. Ранее Титов рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%. После этого глава МЭР Максим Решетников решил лично проверить ситуацию в банках.