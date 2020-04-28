В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 28 тысяч

По данным ведомства, лечение проходят 21 632 человека. Выздоровели после коронавируса 6868 человек (+683 за сутки‬), погибли 934 (+62).

В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она

В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом в стране, также случаи заболевания отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.