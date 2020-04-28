В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 28 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1543 человека и составляет 29 435, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 21 632 человека. Выздоровели после коронавируса 6868 человек (+683 за сутки), погибли 934 (+62).
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Накануне сообщалось о 27 892 заболевших, днем ранее - о 26 496.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 8590 случаев заражения (+522 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 3548 случаев (+247), далее следует столичная территория Дели с 3108 зараженными (+190).
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом в стране, также случаи заболевания отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф