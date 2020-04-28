Медцентр ДВФУ примет пациентов после закрытия больницы во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Медицинский центр Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) окажет экстренную помощь после закрытия отделений больницы из-за COVID-19 во Владивостоке , сообщает университет.

"Медицинский центр Дальневосточного федерального университета с 27 апреля 2020 года переходит в режим оказания экстренной помощи по нейрохирургическому, травматологическому и сосудистому профилям... Изменения связаны с приостановкой работы нейрохирургического, травматологического и сосудистого отделений КГФАУЗ Владивостокская клиническая больница №2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр будет оказывать экстренную помощь три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу с 8.00 (1.00 мск) до 20.00 (13.00 мск).

На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке, их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 – сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы. Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у 22 сотрудников скорой помощи в Находке . Им на замену прибыли свыше 30 медиков из разных районов края.

По последним данным, в Приморье коронавирусом заболели 347 человек, 36 выздоровели, трое умерли.